بموافقة الأمن.. يويفا يوافق على عودة 30% من الجماهير في المباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " عودة الجماهير بنسبة 30% من سعة المدرجات خلال المباريات القادمه من البطولات القارية على ان يكون ذلك بموافقة السلطات الأمنية في كل دولة .
جاء قرار اليويفا بعد تجربة ناجح في بطولة السوبر الاوروبي بين فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق اشبيلية الاسباني يوم 24 سبتمبر الماضي في بودابست عاصمة المجر .
ويتم تطبيق القرار مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين مسافة كافية بين الجماهير في المدرجات .
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق وافق على استمرار إجراء 5 تبديلات في الموسم الجديد من البطولات المحلية والاوروبية نظرا لاستمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا .
جدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي اعلن اقامة نهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر من العام المقبل 2021،وتقدمت 3 دول لاستضافة النهائيات وهم إيطاليا وهولندا وبولندا .
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