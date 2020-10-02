شاهد| كواليس جلسة محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

وصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة منذ قليل؛ استعدادًا لبدء مهمته بشكل رسمي وقيادة المران الجماعي للفريق الذي ينطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش.
ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على استقبال موسيماني وجهازه المعاون عند وصولهم صباح اليوم إلى مطار القاهرة، والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.
وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عصر اليوم؛ في حضور لجنة التخطيط للكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحديث عن المرحلة المقبلة بعد توليه قيادة الفريق لمدة موسمين.
شهدت الجلسة الحديث عن العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلة الحالية، وتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني الجديد وتسهيل مهمته لتحقيق تطلعات الجميع في الفترة المقبلة.
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