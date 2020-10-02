نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات السبت الكروي في الدوريات العربية والعالمية.. المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات السبت في الدوريات العربية والعالمية – عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي، أنتم على موعد مع مباريات السبت، التي تشهد مواجهات عربية وعالمية قوية، في بطولات حسمت ألقاب بعضها، خاصةً في الوطن العربي، بسبب توقف أغلب الدوريات خلال الفترة السابقة، فيما تشهد مسابقات أخرى، وبخاصة في القارة الأوروبية العجوز، مواجهات نارية، يأتي في مقدمتها البطولة الأهم والأقوى في أوروبا، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الـ بريمير لييج، حيث تحمل مباريات السبت، مواجهات قوية ينتظرها عشاق المسابقة الإنجليزية.

تجدر الإشارة، إلى أن المباريات التي تشهدها مختلف البطولات العربية والعالمية، المحلية منها والقارية، تُقام حاليًا بدون حضور جماهيري، بسبب الظروف الحالية التي يشهدها العالم، فيما تتميز الدوريات الأوروبية، بتقديم أصوات تشجيعية، كمحاكاة لوجود الجماهير داخل الملعب، بغرض تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء في المباريات، فيما تُقام مباريات أخرى، وخاصةً في القارة العجوز، بحضور جماهيري محدود.

في السطور المقبلة، نتعرف على أبرز مباريات السبت الكروي، عربيًا وعالميًا، ونستعرض مواعيد المباريات، وأبرز القنوات الناقلة.

مباريات السبت الكروي

تشهد مباريات السبت، في البطولات العربية والعالمية، مواجهات شرسة، حيث تُقام مباراة هامة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والمؤهلة لبطولة العالم للأندية، كما تشهد مباريات السبت أيضًا، لقاءات قوية للغاية، وكذلك مباريات لا تقل في القوة والأهمية، في الدوري الإسباني والإيطالي، بالإضافة للدوريين الألماني والفرنسي.

على الصعيد العربي، تشهد مباريات السبت، مواجهات حامية الوطيس، في الدوري المغربي، الذي يقترب من نهايته، ولم تُحسم البطولة بعد، على غرار الدوري المصري الممتاز، الذي يأتي ضمن مباريات السبت، مواجهات تنحصر المنافسة فيها على المراكز الثلاث الأولى، بعد الأهلي “الفائز بلقبها، والمؤهلة للبطولات الأفريقية، وكذلك المراكز الثلاث الأخيرة، والمعروفة بـ”صراع البقاء” في دوري الأضواء والشهرة، بالإضافة إلى مواجهات قوية، ضمن مباريات السبت، في الدوري الأردني والبحريني واللبناني.

دوري أبطال آسيا

عشاق الزعيم النصراوي، على موعد مع إثارة من نوع مميز، حيث يلتقي فريق النصر السعودي، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، مع فريق برسيبوليس الإيراني، حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإيراني الممتاز، وذلك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمقام غدًا في السادسة بتوقيت السعودية، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في قطر.

الدوري الإنجليزي الممتاز

في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أو الـ بريمير لييج، نشهد غدًا، ضمن مباريات السبت، أربع مواجهات، تبدأ أولها في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، لقاء تشيلسي وكريستال بالاس، حيث يسعى البلوز لمصالحة جماهيره، عقب الخروج من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام توتنهام.

وفي الخامسة بتوقيت السعودية، يستضيف فريق إيفرتون منافسه برايتون، يليها في السابعة والنصف بالتوقيت السعودي، حيث يلتقي ليدز يونايتد، مع مانشستر سيتي، ويسعى الأخير لمواصلة الطريق، وتعويض جماهيره عن خسارة اللقب في الموسم الماضي، لحساب منافسه اللدود ليفربول، بعد الظفر به لموسمين متتالين، وفي المواجهة الأخيرة، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضمن مباريات السبت، يستقبل فريق نيوكاسل يونايتد منافسه بيرنلي، وذلك في العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الدوري الإسباني

في منافسة، لا تقل في قوتها عن الـ بريمير لييج، تشهد الليجا الإسبانية، خمس مواجهات قوية، حيث يستضيف بلد الوليد، في الثانية ظهرًا بالتوقيت السعودي، منافسه إيبار، فيما يلتقي فياريال مع مضيفه القوي أتلتيكو مدريد، وذلك في الخامسة بتوقيت السعودية، يتبعه في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، لقاء ريال سوسيداد مع خيتافي، وفي التوقيت نفسه يلتقي إلتشي مع هويسكا، وتختم مباريات السبت، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بلقاء فالنسيا مع ريال بيتيس، وذلك في العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الدوري الإيطالي

في الدوري الإيطالي، أو الكالشيو، أو يطلق عليه أيضًا “Seria A”، والذي يشهد مشاركة جماهيرية “محدودة”، يلتقي ساسولو مع كروتوني، في الرابعة بتوقيت السعودية، فيما تأجلت مواجهة جنوى مع تورينو، والتي كان مقررًا لها في السابعة بالتوقيت السعودي، وتختتم مباريات السبت في الدوري الإيطالي، بقمة أودينيزي وروما، في العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الدوري الألماني

ومع الدوري الألماني، المصنف كأحد أقوى الدوريات الأوروبية مؤخرًا، ولم لا، وقد توج العملاق بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب “الحُمر والزرق” باريس سان جيرمان، في بطولة استثنائية، شهدت خروجًا فادحًا للبارسا، بثمانية أهداف لهدفين، في ربع نهائي النسخة الأخيرة من الـ شامبيونز ليج، حيث تشهد مباريات السبت، لقاء فيردر بريمن أمام أرمينيا بيليفيلد، في الرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي نفس التوقيت، يستضيف الطموح بوروسيا دورتموند منافسه فرايبورغ، كما يلعب هوفنهايم أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، وكذلك كولن أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وأيضًا شتوتجارت أمام باير ليفركوزن، في التوقيت ذاته، يليه، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، مواجهة لايبزيج أمام شالكه 04، في ختام مباريات السبت، بالـ بوندسليجا.

الدوري الفرنسي

في الدوري الفرنسي، والذي يعتبر مصنع المواهب في القارة الأوروبية، نشهد لقاءين، حيث يستضيف لانس في السادسة بتوقيت السعودية، منافسه سانت إيتيان، فيما نانت مضيفه نيس، في العاشرة مساءً بالتوقيت السعودي.

الدوري المغربي

على الصعيد العربي، تشهد مباريات السبت، في البطولة المغربية المحترفة، أربع مباريات، تُقام جميعها في التاسعة بتوقيت السعودية، حيث يستضيف فريق سريع وادي زم منافسه الدفاع الحسني الجديدي، فيما يلتقي نادي الفتح الرباطي غريمه يوسفية برشيد، كما يستضيف نهضة الزمامرة، منافسه أولمبيك خريبكة، وتختم مباريات السبت، بمواجهة تجمع فريق أولمبيك آسفي بنادي إتحاد طنجة.

الدوري المصري

في الدوري المصري، والذي يعد أحد أقوى الدوريات العربية والأفريقية، ورغم حسم البطولة رسميًا، لصالح العملاق الأهلاوي، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، إلا أن الصراع الدائم، يبقى على المراكز من الثاني وحتى الرابع، وهي المؤهلة للبطولات الأفريقية المختلفة، دوري الأبطال والكونفدرالية، كما يشهد القاع منافسة من نوع آخر، حيث تسعى الفرق الثلاث الأخيرة، إلى محاولة إنقاذ أخيرة، قبل وداع دوري الأضواء والشهرة.

في المواجهة الأولى، يلتقي نادي مصر مع إنبي، في الرابعة بتوقيت السعودية، حيث يطمح إف سي مصر، إلى الإبقاء على خيط الأمل الرفيع للبقاء في الدوري الممتاز، وعلى نفس المنوال، يسعى وادي دجلة الذي يلتقي أسوان، في السادسة والنصف بالتوقيت السعودي، إلى الهروب من شبح الهبوط، إلى دوري الدرجة الثانية المصري، فيما يتمسك فريق بيراميدز حين يلتقي مصر المقاصة، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، إلى بحظوظه في الظفر بلقب الوصافة للمارد الأحمر، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جدول مباريات السبت

في الجدول التالي، نستعرض جدول مباريات السبت الكروي، مرتبة وفقًا لترتيبها، مع إدراج القنوات الناقلة للمباريات، بحسب إعلانها حتى كتابة هذه السطور.