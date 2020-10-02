وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد عمار وبيومي وحازم مرسي ومجموعة كبيرة جاهزة ومستعده للإنضمام للفريق الاول بالنادي مثل ابراهيم ومحمد عبدالسميع وغيرهم قادرون على تقديم إضافة جديدة وقوية للدراويش .
وأكمل : التعامل مع الناشئين يختلف تماما عن الفريق الاول حيث ان اللاعب صغير السن مازال يحتاج الوقت ليفهم واجباته في مركزه وكيفية تقديم الاداء الايجابي الذي يفيد الفريق على عكس اللاعب الكبير الذي يكون ناضج تكتيكيا وفنيا وقادر على التنفيذ بسهولة .
وأوضح : نتعامل مع اللاعبين الناشئين على فهمهم واجبات كل مركز لكي يكون قادر على تقديم الأداء قوي ومرن مع مخططات المدير الفني .
وأختتم عطية صابر تصريحاته قائلا : الإسماعيلي يمتلك قطاع كبير من الناشئين الذين سيقدمون الكثير للفريق الاول الفترة المقبلة ومنتخب مصر وذلك لإختيارهم بعناية وتقديم كافة انواع الوسائل لتطوير موهبتهم .
جدير بالذكر ان نادي الإسماعيلي أعلن تشكيل قطاع الناشئين بقيادة خالد القماش مديرًا فنيًا لقطاع وطارق زين رئيسًا لقطاع ، فريق 99 بقيادة عطية صابر مديرًا فنيًا وإيمن كمال مدربًا ، فريق 2001 بقيادة أحمد فوزي مديرًا فنيًا و مدربًا إسلام كاظم. ، فريق 2003 بقيادة محمد حسيب مديرًا فنيًا وعلي جمعة مدربًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطية صابر: ناشئو الإسماعيلي سيقدمون الكثير للفريق الأول والمنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.