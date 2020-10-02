أشاد عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق بدور الرئيس السيسي في النهوض بمصر بعد فترة عصيبة مرت بها مشيرا ان الرئيس حفظ الوطن العربي من المخاطر وأطماع الغزاة . وأضاف عطيه صابر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مصر اجتازت مرحلة صعبة بفضل مجهودات الرئيس السيسي واصبح هناك استقرار كبير في مصر الفترة الحالية وبدأ الجميع العمل من جديد لبناء الوطن . وأكمل : المنطقة العربية تمر بفترة عصيبة إلا ان الرئيس حاول بكل الطرق الحفاظ على الأمن والاستقرار ونري ذلك من خلال مجهوداته في الحفاظ علي حدودنا مع ليبيا ومبادراته لوقف إطلاق النار الذي دعمه المجتمع الدولي والشعب الليبي .

وأوضح : الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر جاء بفضل مجهودات السيسي ورؤيته نحو مستقبل أفضل لوطننا ويتضح ذلك من خلال الانجازات والافتتاحات الجديدة يوميا لشباب مصر . وفي ذكرى حرب أكتوبر قال نجم الاسماعيلي : يجب ان يستعيد المصريون روح أكتوبر ويقفوا بجانب الجيش المصري الذي حمى مصر والعرب واسترد ارضنا من العدو الصهيوني ونكمل المسيرة بتفويض الرئيس السيسي لإستكمال مشوار البناء والاستقرار .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الاسماعيلي: الرئيس السيسي دعم الاستقرار وحافظ على الشرق الاوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.