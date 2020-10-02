أوناجم يخضع لتدريبات تأهيلية بالزمالك

خضع محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة.
ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الثنائي مصطفى محمد مهاجم الفريق وطارق حامد لاعب الوسط خلال مباراة سموحة المقرر لها يوم الاثنين المقبل بالإسماعيلية، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
وكان الثنائي غاب عن مباراة المصري الأخيرة في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب معاناة اللاعبين من حالة إجهاد وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو منحهما راحة.
ويستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي بدون راحة استعدادا للقاء سموحة المقبل في الكأس.
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