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جلسة فنية بين باتشيكو وطارق حامد

الرياضة تبليغ
جلسة فنية بين باتشيكو وطارق حامد
جلسة فنية بين باتشيكو وطارق حامد

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع طارق حامد لاعب الفريق .

وجاءت الجلسة، على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب، وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة، خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.

ومن ناحية أخرى، حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة على حضور مران اليوم ومؤازرة اللاعبين .

يأتي هذا قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة في كأس مصر، حيث طالب الجميع بالتركيز في المباريات، خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا و إفريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بدور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

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