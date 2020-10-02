نجم حرس الحدود ينقذ الفريق ويحرز هدف التعادل أمام الإنتاج الحربي

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الاول للمباراة لتصبح النتيجة 1/1.
وتقدم فريق الإنتاج الحربي بـ هدف مفاجىء في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة المقامة حاليا أمام حرس الحدود على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.
وأحرز عبد الرحمن شيكا هدف الانتاج الحربي، عن طريق هجمة منظمة رائعة.
وكانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الإنتاج الحربي بهدف دون رد.
ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.
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