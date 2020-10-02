شاهد | موسيماني: تدريب نادي القرن شرف كبير.. وأعرف الكثير عن لاعبي الأهلي

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقب وصوله في الثالثة من صباح اليوم، حوارا خاصا للموقع الرسمي للنادي.



ما الدوافع التي جعلتك توافق على عرض الأهلي؟

إنها فرصة كبيرة أن أنضم لأسرة الأهلى؛ لأنه نادٍ عظيم، وشرف كبير بالنسبة لي الانضمام له.. وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي الأهلي وجماهيره.

كيف ترى فريق الأهلي في الوقت الحالي؟

لا أستطيع التحدث كثيرا عن الفريق في الوقت الحالي؛ لأنني وصلت للتو.. لكن في كل الأحوال لدي فكرة جيدة عن الفريق، فقد واجهت الأهلى مع صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال وأعرفه من خلال مواجهتنا السابقة معه، لكن عند العمل مع الفريق.. بالتأكيد سيكون لي رأي مختلف، خاصة عندما أتعامل مع اللاعبين عن قرب.

هل كنت تتابع مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة؟

لم أشاهد مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، ولم أكن متابعا جيدا للدوري المصري، فقد كان كل تركيزي مع فريق صن داونز الذي كان يخوض بطولتي الدوري والكأس في جنوب إفريقيا، وكنا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام.

ما الذي يميز لاعبي الأهلي من وجهة نظرك الفنية؟

أنا أعرف فريق الأهلي لديه شخصية عظيمة، ولاعبوه يملكون مقومات البطولة، ولديهم روح كبيرة، ودائما ما يقاتلون لتحقيق الفوز، لكن بالتأكيد أكبر الأندية في العالم لديها مميزات، ولديها أمور أخرى في حاجة للتحسين.

ما رأيك في أداء الأهلي على المستوى المحلي؟

الأهلي كان رائعا على المستوى المحلي، بدليل أنه حقق لقب الدوري بأداء مقنع، وبفارق كبير من النقاط، قبل انتهاء المسابقة بعدة مباريات.

هل الأهلي يستطيع تحقيق دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلى فريق قوي، وقادر على تحقيق لقب دوري الأبطال؛ لأنك إذا نجحت في الوصول إلى نصف النهائي، فهذا يعني أنك قادر على الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

هل مباريات الدوري المتبقية كافية لتوصيل فكرك الفني للاعبين قبل مواجهة الوداد؟

هناك 4 مباريات متبقية في الدوري، وهو ما سيعطيني فكرة عن اللاعبين، لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هم الأشخاص المتواجدون مع الفريق، والمدربون المساعدون كذلك سيساعدوني على التركيز في كل ما نحتاجه خلال نصف نهائي الأبطال؛ فلا يوجد وقت للبدء من جديد، ونحن نحتاج للتركيز في مواجهتي نصف النهائي لاستكمال البطولة، وبعد ذلك يمكننا النظر إلى احتياجات الفريق، وأنا أعتمد الآن على المدربين المساعدين وعلى كل الأشخاص الموجودين في النادي، وعلى اللاعبين الكبار في الفريق حتى نحافظ على ما وصلنا إليه، أنا لست هنا لتغيير أي شيء، الآن نحن في نصف النهائي وعلينا التركيز على بلوغ المباراة النهائية.

كيف كان وداعك للاعبي صن داونز وإدارته؟

لقد تحدثت مع لاعبي صن داونز وقلت لهم إن تدريب الأهلي هو حلم بالنسبة لي، وإنها فرصة مهمة جدا في مسيرتي التدريبية، واستأذنت الإدارة ، ورئيس الأهلي تحدث معي بوضوح أن موافقة نادي صن داونز ورئيسه شرط رئيسي لإتمام التعاقد إحتراما للعلاقة الوطيدة بين الناديين.

ما الفرق بين الأهلي وصن داونز؟

صن داونز نادٍ كبير، ولكن هناك فارق كبير بين الناديين على مستوى الثقافة والتاريخ والقيمة فالنادي الأهلي تأسس قبل 100 عام، وهذا ما يجب علينا احترامه، علينا النظر إلى الشعار والنجوم الموجودة فوقه والنجوم الموجودة تحت النسر، وهذا التاريخ يدعو للاحترام، حقا العمل مع هذا النادي العظيم فرصة كبير بالنسبة لي.

كيف ترى فرصة التدريب خارج جنوب إفريقيا؟

مدربو كرة القدم أشخاص محترفون، ومثلما قام بيب جوارديولا بالرحيل عن إسبانيا والتدريب في ألمانيا وإنجلترا، رغم اختلاف الثقافة واللغة، كذلك بكل تأكيد أنا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن كرة القدم لعبة عالمية وهي واحدة في كل مكان، ونحن نتابعها أيا كان مكانها.

ما هي رسالتك لجمهور الأهلى؟

.. بيتسو أهلاوي ..