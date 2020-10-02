ترحيب حافل .. شاهد | موسيماني يقود مران فريق الأهلي لأول مرة

قاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مران أبناء الرداء الأحمر الأول باستاد مختار التتش اليوم.

ولاقي موسيماني إستقبالا جيدًا من بعض أعضاء النادي الذين حضروا للقلعة الحمراء.

وشهد المران حضور حسين السيد لاعب الأهلي بعد إنتهاء إعارته في تونس.

وحرص موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.

وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

وظهر محمود متولي، لاعب الفريق في النادي اليوم، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش.