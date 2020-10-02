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ميسي ضد رونالدو.. الأرقام تنحاز للبرغوث بـ دوري الأبطال

الرياضة تبليغ
ميسي ضد رونالدو.. الأرقام تنحاز للبرغوث بـ دوري الأبطال
ميسي ضد رونالدو.. الأرقام تنحاز للبرغوث بـ دوري الأبطال
أسفرت قرعة دور المجموعات، التي أقيمت أمس، الخميس، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة مرتقبة بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإسباني، لتمنح كرة القدم عاشقها فرصة جديدة لرؤية الثنائي الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يتنافسان مجددا ويبهران الجميع بسحرهما.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا برشلونة في المجموعة السابعة والتي تضم  يوفنتوس يوفنتوس ودينامو كييف وفيربنكفارس.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

ولم يلتق الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ضد بعضهما، منذ  مغادرة الدون صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجها إلى يوفنتوس.

كريستيانو رونالدو هو هداف مسابقة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 31 هدفا ويليه ميسي ثانيا بـ 115 هدفا.

ميسي يتفوق رونالدو بدوري أبطال أوروبا:

التقى  ميسي ورنالدو في 35 مباراة سابقة في مختلف  المسابقات، فاز البرغوث الأرجنتيني في 16 لقاء مقابل 10 مواجهات للنجم البرتغالي، بينما كان التعادل حاضرا في 9 مناسبات.

بالنسبة مسابقة دوري أبطال أوروبا لعب الثنائي 5 مباريات ضد بعضهما فاز ميسي في مباراتين وتعادلا في مباراتين، وانتصر ورونالدو في مباراة.

وسجل ميسي  3 أهداف أمام رونالدو في دوري أبطال أوروبا، بينما لم ينجح الدون في هز الشباك حتى الآن في وجود البرغوث.

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