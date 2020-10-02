تقارير: الوداد المغربي يصارع الأهلي على ضم يوسف البلايلي

وفسخ يوسف البلايلي عقده مع نادي أهلي جدة السعودي، ليصبح لاعبًا حرًا.
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الوداد يسعى لتدعيم خط هجومه بالتعاقد مع البلايلي، بعد التوقيع مع المهاجم أيوب الكعبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوداد سيلاقي منافسة شرسة مع النادي الأهلي والترجي التونسي والعربي القطري على ضم اللاعب الجزائري.
وأكد حفيظ البلايلي وكيل ووالد اللاعب بأن نادي الوداد قدم لهم عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع ثعلب الصحراء الجزائري.
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