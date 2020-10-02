بعدما استبعدهما فايلر.. أزارو وصالح جمعة "تحت رحمة" موسيماني

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسؤلو الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر.

ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة.

ووقع موسيماني رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وعاني بعض اللاعبين خاصة صالح جمعة ووليد ازارو وبعض الناشئين فى عهد السويسري رينيه فايلر المدرب السابق للأهلي، وقد يكون لهم دور فى الفترة المقبلة مع موسيماني المدير الفني الجديد.

أزمة وليد ازارو مع فايلر