بعدما استبعدهما فايلر.. أزارو وصالح جمعة "تحت رحمة" موسيماني

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسؤلو الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر.
ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة.
ووقع موسيماني رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.
وعاني بعض اللاعبين خاصة صالح جمعة ووليد ازارو وبعض الناشئين فى عهد السويسري رينيه فايلر المدرب السابق للأهلي، وقد يكون لهم دور فى الفترة المقبلة مع موسيماني المدير الفني الجديد.
أزمة وليد ازارو مع فايلر
فى بداية الموسم ظهرت أزمة كبرى بين وليد أزارو مهاجم الأهلي ورينيه فايلر، بسبب جلوس الدولى المغربى باستمرار على دكة البدلاء، وهو ما أثار غضبه، خاصة أنه كان يشارك بشكل أساسى قبل قدوم فايلر، وارتفع صوت الخلاف عقب مباراة الأهلى وطنطا فى الدور الأول والتى شهدت ثورة وليد أزارو على السويسرى ليقوم بعدها بالتعامل بعنف مع مقاعد البدلاء وتتعرض يده للإصابة، قبل أن يخرج معارًا فى ميركاتو يناير إلى الاتفاق السعودى، وبعد نشوب أزمة مع فريقه الجديد بسبب المستحقات، انتهى موسم أزارو مبكرًا ومازال اللاعب على قوائم الانتظار.
وينتظر وليد ازارو موقفه من مشاركته مع موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعد إنتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي.
أزمة صالح جمعة مع فايلر
أما صالح جمعة فقد استبعد منذ تولي رينيه فايلر المسئولية بالقلعة الحمراء، وظل بعيدًا عن المشاركة حتى خرج عن صمته بتصريحات صحفية تتهم السويسري بتعمد الاستبعاد ومعاملته بشكل غير مناسب، وهو ما ترتب عليه قرارات حاسمة من فايلر برحيل اللاعب بشكل نهائى عن النادى لأنه ليس له مكان تحت قيادته فى الفريق.
ومع عودة الأهلي للتدريبات تواصل نجوم الفريق، وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس العرين الأحمر، مع ديفيد سيزا مدرب الأهلي الذي قام بقيادة مران الفريق بسبب تواجد فايلر في سويسرا، وأبلغوه رغبتهم فى عودة صالح إلى المران الاجتماعي مقدمين ضمانات التزامه في المرحلة المقبلة، وعلى الرغم من ذلك لم يشارك صالح إلا فى دقائق معدودة وتم استبعاده.
الناشئون مع فايلر
لم يعتمد رينيه فايلر علي أى لاعب ناشئ أو تم تصعيده للفريق الأول منذ ولايته إلا فى مباراة الترسانة الأخيرة له فى كأس مصر دفع بناشئ واحد فقط.
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