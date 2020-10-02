«تراي ماتش» في مران الأهلي .. وتوجيهات خاصة للاعبين من موسيماني

أجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقاد موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي.

وانتظم علي لطفي، حارس مرمى الفريق في المران الجماعي مساء اليوم الجمعة، بعد تخلصه من فيروس كورونا وتنفيذه البرنامج التأهيلي.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لحراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، مساء اليوم، في أول مران يقوده الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني.

وأدي جونيور أجايي، تدريبات منفردة اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ، الأحد.

واكتفى أجايي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل انطلاق مران الفريق المسائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.