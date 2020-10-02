مهاجم ريال مدريد ينتقل لـ روما الإيطالي على سبيل الإعارة

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد الإسباني، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

نادي روما رحب باللاعب وقام بتقديمه لوسائل الإعلام اليوم، متمنيين له التوفيق مع النادي الإيطالي.

وقُدرت قيمة الإعارة بـ 2 مليون يورو، مع وجود بند خيار الشراء بصفة نهائية لروما حتى موسم 2024-2025.

وإذا قرر روما تفعيل خيار الشراء في الموسم الأول من فترة الإعارة سيقومون بدفع 15 مليون يورو إلى ريال مدريد، أما إذا فعلوا ذلك البند في الموسم الثاني سيدفعوا 20 مليون يورو.

ولعب بورخا مايورال مع ريال مدريد حيث تدرج في المراحل السنية المختلفة وصولًا للفريق الأول، وتمت إعارته لفريق ليفانتي الإسباني وفولفسبورج الألماني.