مانشستر يونايتد يفقد الأمل في التعاقد مع سانشو

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد فشل في التعاقد مع سانشو نجم بروسيا دورتمند الألماني بعد هذا الكم الهائل من المفاوضات.

سانشو صاحب العشرين عاما أحد أهم أولويات مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن مغالاة مسؤولي دورتموند أفسدت إمكانية إتمام الصفقة.

وتقدم مانشستر يونايتد بعرضه الأول هذا الأسبوع، والذي بلغ 73 مليون إسترليني، بخلاف الإضافات التي ستزيد المبلغ إلى 91 مليون إسترليني، إلا أن مسؤولي دورتموند تمسكوا بالحصول على 108 ملايين إسترليني لإتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد لا ينوي زيادة عرضه الحالي، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الأندية؛ بسبب فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن سانشو رغبته لبوروسيا دورتموند بالعودة إلى إنجلترا، والانتقال إلى مانشستر يونايتد منذ أكثر من شهرين.