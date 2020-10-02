التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة حرس الحدود والإنتاج الحربي

وتقدم فريق الإنتاج الحربي بـ هدف مفاجىء في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة أحرزه عبد الرحمن شيكا عن طريق هجمة منظمة رائعة.

انتهت أحداث الشوط الاول بين حرس الحدود والانتاج الحربي بالتعادل الايجابي على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

وتمكن عمرو الحلواني نجم فريق حرس الحدود من احراز هدف التعادل أمام الإنتاج الحربي.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الاول للمباراة لتصبح النتيجة 1/1.

وكانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.