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زوجة موسيماني لـ دوت الخليج: سعيدة بالتواجد في مصر.. ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. فيديو

الرياضة تبليغ
زوجة موسيماني لـ دوت الخليج: سعيدة بالتواجد في مصر.. ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. فيديو
زوجة موسيماني لـ دوت الخليج: سعيدة بالتواجد في مصر.. ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. فيديو

أعربت مويرا تلهاجل زوجة ووكيلة أعمال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادتها بالتواجد فى مصر.

وأضافت مويرا فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" سعيدة جدة بالتواجد فى مصر مع موسيماني ونتمنى تحقيق إنجازات مع الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأشارت مويرا إلي أن استقبال الجماهير الحافل لهم فى مطار القاهرة فور وصولهم وحملهم لصور موسيماني حفزهم كثيرا من أجل تحقيق إنجازات مع الأهلي من أجل إسعاد تلك الجماهير.  

وكانت مويرا هي حلقة الوصل بين الأهلي وموسيماني وهي من تواصلت مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي ونجحت فى إنهاء كافة الأمور معه خلال ٤ أيام فقط.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مران أبناء الرداء الأحمر الأول باستاد مختار التتش اليوم.

ولاقي موسيماني إستقبالا جيدًا من بعض أعضاء النادي الذين حضروا للقلعة الحمراء.

وشهد أول مران لهلمدير الفني الجديد، حضور حسين السيد لاعب الأهلي بعد إنتهاء إعارته في تونس.

وحرص موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.

وأعلن النادي الأهلي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

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