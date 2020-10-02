زوجة موسيماني لـ دوت الخليج: سعيدة بالتواجد في مصر.. ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. فيديو

أعربت مويرا تلهاجل زوجة ووكيلة أعمال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادتها بالتواجد فى مصر.
وأضافت مويرا فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" سعيدة جدة بالتواجد فى مصر مع موسيماني ونتمنى تحقيق إنجازات مع الأهلي خلال الفترة القادمة.
وأشارت مويرا إلي أن استقبال الجماهير الحافل لهم فى مطار القاهرة فور وصولهم وحملهم لصور موسيماني حفزهم كثيرا من أجل تحقيق إنجازات مع الأهلي من أجل إسعاد تلك الجماهير.
وكانت مويرا هي حلقة الوصل بين الأهلي وموسيماني وهي من تواصلت مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي ونجحت فى إنهاء كافة الأمور معه خلال ٤ أيام فقط.
وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مران أبناء الرداء الأحمر الأول باستاد مختار التتش اليوم.
ولاقي موسيماني إستقبالا جيدًا من بعض أعضاء النادي الذين حضروا للقلعة الحمراء.
وشهد أول مران لهلمدير الفني الجديد، حضور حسين السيد لاعب الأهلي بعد إنتهاء إعارته في تونس.
وحرص موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.
وأعلن النادي الأهلي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة موسيماني لـ دوت الخليج: سعيدة بالتواجد في مصر.. ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.