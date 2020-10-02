الشباب والرياضة تنظم سباقا رياضيا بالساحل الشمالي

نظمت وزارة الشباب والرياضة سباقا رياضيا بالساحل الشمالي في الإسكندرية في إطار اهتمامها بتنظيم الأحداث الرياضية في بعض المناطق السياحية.

شارك في السباق - الذي نظمته الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالتعاون مع مجموعة night runner، 300 مشارك من الشباب والفتيات وأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر.

وتضمن السباق قفز الحواجز والموانع في مياه البحر والجري على الشاطئ، وذلك بمسافة 5 كيلو متر.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قاد صباح اليوم الجمعة ، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية تحت شعار «رياضتك مناعتك» الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، بمشاركة 600 شاب وفتاة من أمام المتحف المصري بالتحرير ، إحتفالًا بذكري انتصارات أكتوبر المجيد.

وانطلق الماراثون الثامنة صباحًا من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وانتهاءً أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات لمسافة نحو 15 كيلومترات في وقت زمني قياسي لا يتجاوز 45 دقيقة.

وألقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كلمة تحدث فيها عن مبادرة «رياضتك مناعتك» والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب ، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الرياضة : غالبية دول أوروبا تعتمد على الدراجات بدل السيارات، وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الشباب والفتيات لتكوين جيل رياضى يؤمن بأهمية الدراجات فى التنقل من مكان لأخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها .

وصرح بأن إقامة الفعاليات والماراثونات من أمام المشروعات القومية يعطي صورة إيجابية والتأكيد على أهمية الرياضة للشباب والمشاركة المجتمعية ، مشيرًا أنه جار التجهيز للمرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك ..صحتك " .