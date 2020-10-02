موسيماني يصحح أخطاء لاعبي الأهلي ويجتمع بقفشة

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إيقاف المران أكثر من مرة، لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمة.

وقام موسيماني بإيقاف تقسيمة الكرة «تراي ماتش» أكثر من مرة، للحديث مع اللاعبين في جميع المراكز وتصويب الأخطاء، والعمل على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية والخططية.

وقاد موسيماني وجهازه المعاون للمرة الأولى بعد توليهم المسئولية رسميًّا مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على إجراء تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» في المران الأول له مع الأهلي بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

كما عقد بيتسو موسيماني، جلسة مع محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع قفشة وإسداء بعض النصائح والتعليمات، التي يرغب في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقاد موسيماني وجهازه المعاون مران الفريق، اليوم، بعد توليه المهام الفنية للفريق رسميًّا.

وواصل أحمد الشيخ تنفيذ برنامجه التأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الشيخ قد اشتكى من آلام عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.

وشهد المران مشاركة وليد سليمان، الذي أقيم مساء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون.‏