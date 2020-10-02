رابطة الليجا ترفض استئناف برشلونة لسحب البطاقة الحمراء من مدافعه لينجليه

أعلنت رابطة الدوري الإسباني " لا ليجا"، عن غياب الفرنسي كليمونت لينجليه مدافع فريق برشلونة، عن مباراة فريقه المقبلة أمام إشبيلية في الجولة الخامسة من المسابقة.

وكان لينجليه قد تحصل على البطاقة الحمراء في المباراة التي جمعت فريقه أمس بنظيره سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت رابطة الليجا بأن لينجليه سيغيب عن مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية، أي رفض الطعن الذي قدمته إدارة الفريق الكتالوني لطلب سحب البطاقة الصفراء الثانية التي تحصل عليها اللاعب.

وكانت إدارة نادي برشلونة قد تقدمت باستئناف على قرار طرد اللاعب من مباراة سيلتا فيجو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، من أجل السماح له بالمشاركة أمام إشبيلية الجولة المقبلة.

وبذلك، سيتعين على الهولندي رونالد كومان اللعب بأراخو مدافع فريق الشباب بجوار جيرارد بيكيه في المباراة المقبلة أمام إشبيلية بطل بطولة الدوري الأوروبي.