الإنتاج الحربي يسحق حرس الحدود بثلاثية في الدوري المصري

حقق فريق الإنتاج الحربي فوزا غاليا على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز بثلاثية مقابل هدف.

وأحرز محمد شوقي غريب ومحمد فييرا نجما الإنتاج الحربي هدفي الفريق الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 52 و 58.

وتمكن عمرو الحلواني نجم فريق حرس الحدود من إحراز هدف التعادل أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 40 من عمر الشوط الاول للمباراة لتصبح النتيجة 1/1.

وتقدم فريق الإنتاج الحربي بـ هدف مفاجىء في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة المقامة حاليا أمام حرس الحدود على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.