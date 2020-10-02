تشكيل باريس سان جيرمان لملاقاة أنجيه في الدوري الفرنسي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره أنجيه، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي " ليج آن". وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: فلويرنزي - ماركينيوس - كيمبمبي - باكير خط الوسط: ليوناردو بارديس - ماركو فيراتي - جوليان دراكسلر خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - ماورو إيكاردي. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان. ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز السابع برصيد 9 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي يملكه أنجيه في المركز الثامن.

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