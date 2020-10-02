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ساسي ليس الأول.. أبرز اعتداءات اللاعبين على الحكام المصريين

الرياضة تبليغ
ساسي ليس الأول.. أبرز اعتداءات اللاعبين على الحكام المصريين
ساسي ليس الأول.. أبرز اعتداءات اللاعبين على الحكام المصريين
أثار فرجاني ساسي لاعب الزمالك، الجدل، حول حجم عقوبته؛ بسبب تعديه على حكم مباراة فريقه مع المصري، حيث قام لاعب الزمالك بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والاعتداء عليه ما أدى إلى طرد التونسي فى الدقيقة 36.
ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أى فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف 4 مباريات مع تغريمه ماليا أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة تصل العقوبة على اللاعب للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
وستتوقف العقوبة على تقرير حكم المباراة ، بحيث إذا أدرج أمين عمر تصرف ساسي على أنه تعدى عليه بالضرب؛ فستصل العقوبة إلى إيقاف 8 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
ولكن الغريب هو أن ساسي ليس أول لاعب يعتدي على حكم وإنما هذا الموقف حدث من قبل من جانب وليد سليمان عندما اعتدى على الحكم  شريف رشوان حكم مباراة فريقه أمام الأسيوطي سبورت- قبل تغيير اسمه إلى بيراميدز- وتعرض للطرد أيضا.

واعترض سليمان علي الحكم بشكل غير لائق وجذبه من قميصه بعدما طرده لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخله بشكل عنيف ضد أحد لاعبي فريق الأسيوطي.

أيضا تعدى لاعبو الفيصلي على إبراهيم نور الدين حكم مباراة السماوي والترجي والتي كانت في البطولة العربية؛ بسبب اعتراضهم على قرار هدف المباراة، ودخل إداري الفريق لأرض الملعب وتعدى على إبراهيم نور الدين بـ"الرأس" اعتراضًا على الهدف الذي سجله الترجي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة المقامة بين الطرفين في النهائي، وسجل الترجي الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول الإضافي.

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