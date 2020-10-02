شاهد.. لاعبو ليفانتي يحتفلون بانضمام زميلهم للمنتخب الإسباني

احتفل لاعبو فريق ليفانتي اليوم الجمعة، بانضمام زميلهم جوسيه خيمينيز كامبانيا لقائمة المنتخب الإسباني للمرة الأولى في مسيرته.
ونشر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر فيديو لتلك اللحظة، وقدم رئيس النادي له قميص منتخب اللاروخا، ليصفق جميع اللاعبين لزميلهم ويبادلوه الأحضان والقبلات وذلك أثناء قيامهم بحصة تدريبية.
وأصبح كامبانيا ثاني لاعب فقط في تاريخ نادي ليفانتي يتم استدعائه لتمثيل المنتخب الإسباني، حيث تم استدعاء لاعب من فريق ليفانتي مرة وحيدة للمنتخب الإسباني منذ 57 عامًا.
وأعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني اليوم الجمعة قائمة منتخب بلاده استعدادًا لاستكمال مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وهي التي شهدت تواجدت كامبانيا.
وقام إنريكي باستدعاء سيرجيو روبيرتو الظهير الأيمن لفريق برشلونة لقائمة المنتخب بدلًا من داني كارفخال الذي أعلن ناديه ريال مدريد عن إصابته اليوم.
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