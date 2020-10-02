بعد وقوعهما في مجموعة واحدة.. ميسي ضد كريستيانو.. من يتفوق في المواجهات المباشرة؟

قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، في سويسرا حيث مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

سُحبت أمس الخميس،

قرعة دور المجموعات أسفرت عن مجموعات متوازنة، ولكن كان الحدث الأهم هو وقوع فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة.

الحدث الأهم لم يكن وقوع الفريقين في مجموعة واحدة، بل كان المواجهة المرتقبة التي أسفرت عنها القصة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، لذا فأننا سنرى مواجهة بين ميسي وكريستيانو مرة أخرى، بل مرتين في دور المجموعات للبطولة الأقوى في أوروبا.

مواجهة ميسي ورونالدو كانت ستحدث في الموسم الماضي، إلا أن فشل الفريقين في الوصول لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا حال دون ذلك، بعد غياب عامين بالفعل عن آخر مواجهات الثنائي الأكثر تنافسية في تاريخ كرة القدم.

وفي هذا التقرير، نستعرض سجل تاريخ المواجهات المباشرة بين اللاعبين سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

واجه اللاعبان بعضهما البعض في 35 مباراة مع الأندية والمنتخبات.

حقق ميسي الانتصار في 16 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 10

حقق رونالدو الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في 9، وخسر في 16

سجل ميسي 22 هدفًا وصنع 12 آخرين بمعدل 0.63 هدف في المباراة الواحدة

سجل رونالدو 19 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا بمعدل 0.54 في المباراة الواحدة

أكبر انتصار حققه ميسي على رونالدو عندما فاز برشلونة على ريال مدريد 5-0 عام 2010

أكبر انتصار حققه رونالدو على ميسي عندما فاز ريال مدريد على برشلونة 3-1 أعوام 2013، 2014، 2017