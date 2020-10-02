جيل الأهلي الذهبي يكرم أحمد شوبير

كرم الجيل الذهبى للنادى الأهلى بقيادة مدربهم الدكتور عمرو أبو المجد زميل جيلهم الكابتن أحمد شوبير بمناسبة تفوقه الإعلامي وكونه أحد قادة الأهلي وأهم لاعبيه التاريخيين.
وأهدى قدامي اللاعبين درعا تذكاريا للإعلامي أحمد شوبير وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة،كونه صاحب بصمة كبيرة في مجال الإعلام الرياضي.
جاء ذلك على هامش حفل الغذاء الذي أقامة أعضاء هذا الفريق، حيث أبدى الإعلامي أحمد شوبير، سعادته بحضور جميع هذا الجيل الذي يفخر بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين لها مكانه في الوسط الرياضي.
أضاف شوبير بأن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي موضحا أن هناك اتفاق بين مجموعة هذ الجيل علي الالتقاء كل فترة كعرف على عودة أحلى أيام الذكريات.
وحضر من نجوم هذا الجيل، مجموعة كبيرة وعلى رأسهم الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن طاهر أبوزيد، والكابتن محمود جابر والكابتن ابراهيم عزت.
ونشر الإعلامي أحمد شوبير ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر فى الصورة الكابتن أحمد شوبير برفقة الكابتن حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم،ونالت الصورة إعجاب متابعيه.
وكان أحمد شوبير قد شارك جمهوره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتواجد في الصورة المدير الفني الجديد للنادي الاهلي “بيتسو موسيماني” برفقة سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.
وأعلن الأهلي في أمس الخميس، التعاقد مع موسيماني كمدير فني جديد للفريق ولمدة موسمين مقبلين، خلفا للسويسري ريني فايلر.
وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.
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