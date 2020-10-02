الدجلاوي كريم عبد الجواد يتأهل لـ نهائي بطولة CIB Finals

تأهل لاعب نادي وادي دجلة كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش لنهائي بطولة CIB Finals على حساب اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف السابع على العالم. عبد الجواد انتصر على منافسه الويلزي في مباراة استمرت 38 دقيقة بنتيجة أشواط 0/2 بواقع نقاط 9/11 و 8/11. وبذلك ينتظر كريم اليوم مباراة لاعب اندية وادي دجلة على فرج و اللاعب مروان الشوربجي لمعرفة المتأهل للمباراة النهائية أمامه، والتي ستقام غدًا. الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي، وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.

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