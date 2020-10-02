سموحة يهدر ركلة جزاء أمام الإسماعيلي في الشوط الثاني

أهدر فريق سموحة الهدف الثاني بعد اهدار ركلة جزاء امام الاسماعيلي فى الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الاسماعيليه فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وجاء اهدار ركلة الجزاء لفريق سموحة فى الدقيقة 83 عن طريق اسلام جمال . بدأ الفريقان المباراة هادئه من حيث التمريرات القصيره فى وسط الملعب واعتمدوا علي اللعب عن طريق الاطراف . وجاء هدف سموحة فى الدقيقة 48 عن طريق رجب نبيل بعد تنفيذ ركنيه متسغلا خروج حارس مرمي الاسماعيلي فى المرمي ويقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور . ويحتل الاسماعيلي فى المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة ، وجاء سموحة فى المركز السادس برصيد 43 نقطة . وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلا من .. حارس مرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف – عمر الوحش – بيكيتى سيلفا – همام طارق. خط الهجوم .. محمد حمدى زكى على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد نصر – محمد الشامى – نادر رمضان – محمد صادق – أحمد مدبولى – محمد بيومى – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدى يذكر أن سموحة دخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة وضم أحمد سامي 24 لاعبا هم كل من " الهاني سليمان ، عمر صلاح ، أحمد الشيخ فى حراسة المرمى ، السيد فريد ، و محمد كوفى ، و رجب نبيل ، و محمد عبد المنعم ، و احمد جمال ، و كريم يحيى ، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد الترهونى، إضافةً إلى محمود معاذ فى خط الدفاع.

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