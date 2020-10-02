هانيا الحمامي تتأهل لنهائي CIB Finals لمواجهة نور الطيب

تأهلت اليوم اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، إلى نهائي CIB Finals بعد فوزها على اللاعبه النيوزيلاندية جويل كينج في مباراة قوية وطويلة استمرت لمدة 56 دقيقة.

هانيا تأهلت للنهائي بعد فوزه على جويل كينج بنتيجة أشواط 2/1 بواقع نقاط 18/20 و 11/8 و 11/2.

وبذلك يكون نهائي بطولة CIB Finals نهائي مصري خالص بمنافسات السيدات حيث تقام المباراة النهائية غدًا بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة بين اللاعبة هانيا الحمامي واللاعبة نور الطيب الذي تأهلت على نور الشربيني.

الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.