مواعيد مباريات محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2020-2021. وأوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي على رأس المجموعة الرابعة رفقة فرق أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي وميتلاند الدنماركي. ونستعرض لكم تباعًا مواعيد مباريات محمد صلاح مع فريق ليفربول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. الجولة الأولى: أمام أياكس الهولندي خارج الأرض يوم 21 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً الجولة الثانية: أمام ميتلاند الدنماركي على أرضه يوم 27 أكتوبر في تمام التاسعة مساءً الجولة الثالثة أمام أتالانتا الإيطالي خارج أرضه يوم 3 نوفمبر في تمام التاسعة مساءً الجولة الرابعة أمام أتالانتا الإيطالي على أرضه يوم 25 نوفمبر في تمام التاسعة مساءً الجولة الخامسة أمام أياكس الهولندي على أرضه يوم 1 ديسمبر في تمام التاسعة مساءً الجولة السادسة أمام ميتلاند الدنماركي خارج أرضه يوم 9 ديسمبر في تمام الساعة السابعة إلا 5 دقائق

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