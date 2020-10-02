أخبار الزمالك | جلسة خاصة بين باتشيكو وطارق حامد .. فرجاني ساسي يقترب من التعاون السعودي

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع طارق حامد لاعب الفريق .
انتظم اللاعبون الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، والمقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.
خضع محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين في مباراة المصري أمس.
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات الثنائي مصطفى محمد مهاجم الفريق وطارق حامد لاعب الوسط.
كشفت تقارير الصحف تقدم فريق التعاون السعودي بعرض رسمي لشراء النجم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
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