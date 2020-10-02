بقرار من الإدارة .. رجب بكار خارج حسابات بيراميدز محليا وأفريقيا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي انتي تشاتشيتش قرر استبعاد رجب بكار من مواجهة مصر المقاصة بناءً على تعليمات من إدارة النادي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعب أبلغه خلالها أنه بحاجة لجهوده خلال المباريات لكن قرار استبعاده جاء من إدارة النادي.

وأشار "عمر" أن اللاعب سيتم استبعاده أيضًا من المباريات المتبقية في البطولة الكونفدرالية بعد غيابه عن جلسة التصوير التي خضع لها جميع اللاعبين بما فيهم المنضمين حديثًا شريف إكرامي ورمضان صبحي رغم عدم مشاركتهما مع الفريق إلا فى الموسم الجديد.