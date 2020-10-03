إصابة مهاجم ليفربول بفيروس كورونا أصبح ساديو ماني مهاجم ليفربول ثاني لاعب في صفوف بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يصاب بفيروس كوفيد-19 هذا الأسبوع.

وقال النادي في بيان الجمعة إن اللاعب السنغالي، الذي هز الشباك في الفوز 3-1 على أرسنال يوم الاثنين في الدوري، أظهر بعض الأعراض الطفيفة لكنه في حالة طيبة إجمالا.

وقال ليفربول يوم الثلاثاء إن لاعبه الجديد تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

وقال النادي في بيان "سيواصل ليفربول اتباع الإجراءات الصحية لاحتواء كوفيد-19 وسيعزل ماني نفسه حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المطلوبة".