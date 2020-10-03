تحدث هوجو بروس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، عن حقيقة اقترابه من تدريب نادي الزمالك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق الأبيض وقبل تولي البرتغالي جيمي باتشيكو.
وأكد بروس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك تواصل معي في الأسبوع الماضي ولكني رفضت العرض بسبب خطورة الموقف وهو 3 أسابيع فقط من أجل حصد لقب إفريقيا".
وتابع: "هناك مخاطرة كبيرة وهي حفظ اللاعبين في 3 أسابيع فقط بالإضافة للمنافسة على المركز التاني مع بيراميدز رغم أن الناديين مستواهم متقاربين".
وشدد: "لو كنت قبلت عرض الزمالك لكان هناك مخاطرة كبيرة على اسمي حال الإخفاق في الترجبة وهو ما سيؤثر على مشواري واسمي التدريبي".
وأضاف ، ان لم يتم التواصل معي نهائيًا بشأن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر .
واختتم ، عرضت السيرة الذاتية الخاصة بي على المنتخب المصري عن طريق وكيل أعمالي ولكن لم يتحدث أي شخص معي من بعدها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هوجو بروس يعلن مفاجأة: رفضت تدريب الزمالك لاشتراطهم وصافة الدوري وبطولة أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.