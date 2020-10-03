التحم مع النني وجاور صلاح وحضن كلوب.. ماذا فعل ماني المصاب بـ كورونا في آخر مبارياته؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه السنغالي ساديو ماني بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

إصابة ماني جاءت بعد ثبوت إيجابية الفحص الذي خضع له، ليعلن ليفربول خبر إصابته، وعزله منزليًا لحين شفائه.

أخر مباريات ماني مع ليفربول قبل إعلان إصابته كانت أمام ارسنال يوم الاثنين الماضي، في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتسجيله هدفًا في المباراة التي انتهت بفو الريدز 3-1.

ولكن بمن التحم ماني ومن لامسه في تلك المباراة؟.. نستعرض تباعًا ماذا فعل ماني في مباراة ارسنال.

- بداية؛ جاور ساديو ماني زميله محمد صلاح في الملعب، لكن لم يحدث بينهما أي تلامس، ولكن هذا الأمر حدث بكل تأكيد في تدريبات الفريق.

- لعب نجمنا المصري محمد النني مع فريقه ارسنال أساسيًا في تلك المباراة والتحم أكثر من 4 مرات في ساديو ماني، حيث كانت المباراة سجالًا بينهما.

- عانق ساديو ماني، زميله روبيرتو فيرمينو بعد تسجيله الهدف الأول لـ ليفربول

- عانق ساديو ماني، مدربه يورجن كلوب بعد خروجه من أرضية الملعب.