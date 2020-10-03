إصابة ماني جاءت بعد ثبوت إيجابية الفحص الذي خضع له، ليعلن ليفربول خبر إصابته، وعزله منزليًا لحين شفائه.
أخر مباريات ماني مع ليفربول قبل إعلان إصابته كانت أمام ارسنال يوم الاثنين الماضي، في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتسجيله هدفًا في المباراة التي انتهت بفو الريدز 3-1.
ولكن بمن التحم ماني ومن لامسه في تلك المباراة؟.. نستعرض تباعًا ماذا فعل ماني في مباراة ارسنال.
- بداية؛ جاور ساديو ماني زميله محمد صلاح في الملعب، لكن لم يحدث بينهما أي تلامس، ولكن هذا الأمر حدث بكل تأكيد في تدريبات الفريق.
- لعب نجمنا المصري محمد النني مع فريقه ارسنال أساسيًا في تلك المباراة والتحم أكثر من 4 مرات في ساديو ماني، حيث كانت المباراة سجالًا بينهما.
- عانق ساديو ماني، زميله روبيرتو فيرمينو بعد تسجيله الهدف الأول لـ ليفربول
- عانق ساديو ماني، مدربه يورجن كلوب بعد خروجه من أرضية الملعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحم مع النني وجاور صلاح وحضن كلوب.. ماذا فعل ماني المصاب بـ كورونا في آخر مبارياته؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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