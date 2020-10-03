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أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا

الرياضة تبليغ
أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا
أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا
علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على تشخيصه بالإصابة بـ فيروس المستجد "كوفيد 19".

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ماني رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جاء فيها:" مرحبًا، لقد شُخصت بالإصابة بـ فيروس كورونا لكنني بخير ولم تظهر عليً أي أعراض للمرض، سأبدأ فترة العزل المنزلي والتعافي سريعًا.

وأضاف:" كن حريصًا على أن تبقى آمنًا، وأن تتبع القواعد لتحمي نفسك والأشخاص الذي تحبهم حتى تتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا تنتشر في العالم كله."

واختتم قائلًا:" سأعود أقوى من قبل، سنتخطى ذلك معًا."

وأصبح ماني ثاني المصابين بفيروس كورونا في ليفربول بعد الإسباني تياجو ألكانتارا الذي تم تشخيصه الأسبوع الماضي.

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