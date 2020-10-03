رسميا .. الزمالك يتعاقد مع شيايلا لاعبة كرة السلة الامريكية

نجح نادي الزمالك في التعاقد مع شيايلا جونيك كوبر لاعبة كرة السله الامريكيه بعد فسخ عقدها مع لنادي سموحة.

وحصل الزمالك منذ ايام قليله علي توقيع اللعبة شيايلا جونيك المحترفة الامريكية موليد ٥ مايو ١٩٩٥ من ولاية بالاياما بالولايات المتحدة الأمريكية، لمدة موسم واحد فقط مقابل ٣٠ الف دولار شاملة الضرائب وتحمل سكن اللاعبة.

فيما كشف مصدر مطلع أن التعاقد جاء بعد إلغاء تعاقد اللاعبة مع نادي سموحة ، حيث وقعت علي عقد انضمامها مع سموحه منذ ثلاثة اشهر فقط ، لمدة موسم واحد مقابل ٣١ الف دولار وخمسمائة صافي بدون تحمل اللاعبة الضرائب.

وكان من ضمن بنود تعاقدها أيضا مع سموحه تحمل النادي لتذاكر الطيران والاقامه بالفندق والسكن .

فيما تعد هذه هي الصفقه الأولي لسلة سيدات الزمالك خلال الموسم الجديد ويسعي الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة عماد محمود ، علي تدعيم الفريق بلاعبتين من أندية الدوري المصري خلال الفترة الحاليه من أجل المنافسه علي البطولات .