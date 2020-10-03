أحمد صالح: كنت أول لاعب يوقع عقدًا مع الزمالك لمدة 6 مواسم ‏

قال أحمد صالح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه وقع عقدًا لمدة 6 مواسم مع ‏الزمالك مع نهاية الألفية الماضية.

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وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"كنت أول لاعب في تاريخ الزمالك يوقع عقد ‏ممتد لمدة 6 مواسم متتالية".‏

وأضاف:"حصلت على 200 ألف جنيه خلال المواسم الستة ودفعت 50 ‏ألف من جيبي الخاص لنادي البلدية من أجل ارتداء القميص الأبيض".‏