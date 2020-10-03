هيثم عرابي لرمضان صبحي: حسبتك غلط مش هيكون فيه بيراميدز كمان كام سنة

وجه هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، هجومًا لاذعًا ضد رمضان صبحي بعد رحيله إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

رمضان خاض الفترة الماضية تجربة على سبيل الإعارة مع الأهلي حيث حاول الأخير الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا بصورة نهائية قبل أن يقرر تغيير مساره والاتجاه لصفوف بيراميدز.

عرابي تحدث عن خطوة رمضان صبحي في تصريحات عبر شاشة "النهار" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الأهلي من قام بإعادتك لمستواك، انتقالك لبيراميدز إذا كان هناك عرضًا مغريًا والأهلي لم يقدم عرضًا أو إذا كنت لاعبًا تجاوز الـ30، لكن أنت في سن الـ23 عامًا".

وتابع :"تريدون إثبات عدم وجود انتماء في صفقة رمضان صبحي هذا غير صحيح، الكثير تلقى عروضًا مغريًا في الأهلي ومن يعلم هذا محمود الخطيب بنفسه لننظر حسين الشحات رفض أموالًا قدمت له على (الطرابيزة) من أجل الانتقال للأهلي، أيضًا في صفقة أحمد الشيخ ومن يشهد على كلامي علاء عبد الصادق ونادي مصر المقاصة اللاعب وضع نصف مليون جنيه في الصفقة للانتقال للأهلي".

وواصل :"رمضان صبحي خسر الكثير بعد رحيله عن الأهلي وسيندم لنرى تصريحات عصام الحضري، في النهاية من يترك الأهلي سيندم".

وأكمل هيثم عرابي هجومه على رمضان صبحي، قائلًا :"في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمك لوسائل الإعلام تقول أنك تريد الحصول على البطولات نعم ماذا تقول؟ أنت قادم من ناد يحصل على البطولات باستمرار".

وأنهى :"هل رمضان صبحي سيكون في بيراميدز بعد عشر سنوات؟ هل من الأساس بيراميدز سيستمر 10 سنوات؟ حسباتك جاءت خطأ وستندم كثيرًا".

وانتقل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، حيث وقّع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات أي حتى عام 2025.