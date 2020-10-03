وكيله: سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي

تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين، عن حقيقة موقف الجابوني ماليك إيفونا من العودة إلى الدوري المصري من جديد.

وقال عبدالرحمن إسماعيل عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " إيفونا لاعب حر حاليًا، ويمتلك عرضين رسميين في مصر".

وعن حقيقة عودته للنادي الأهلي، أشار: "إيفونا يعشق الأهلي والجماهير تحبه وهو ليس غريبًا عن النادي ولكن لا يمكن الكشف عن العروض في الوقت الجاري".

وعن حقيقة العروض المقدمة لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الموسم الجديد قال عبد الرحمن :" اللاعب يمتلك بالفعل عروض.

وأضاف " أفشة يمتلك عرضا خليجيا وأخر من أوروبا ، سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرضا سعوديا للرحيل عن الأهلي".

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مران أبناء الرداء الأحمر الأول باستاد مختار التتش اليوم.

ولاقي موسيماني إستقبالا جيدًا من بعض أعضاء النادي الذين حضروا للقلعة الحمراء.

وشهد المران حضور حسين السيد لاعب الأهلي بعد انتهاء إعارته في تونس.

وحرص موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازه المعاون، على تفقد غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واصطحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موسيماني وجهازه المعاون في جولة شاملة لغرفة ملابس الفريق، والجيم، والساونا، وغرفة الاجتماعات، وقاعة المحاضرات.

وأعلن النادي أمس تعيين موسيماني وجهازه المعاون لقيادة فريق الكرة لمدة موسمين.

وظهر محمود متولي، لاعب الفريق في النادي أمس ، الجمعة، على هامش المران المُقام حاليا باستاد التتش.

وجاء ظهور متولي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، قبل أن يظهر في النادي اليوم، ويعقد جلسة مع الجهاز الطبي للفريق، الذي حرص على الاطمئنان على اللاعب ومعرفة حالته.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب غدٍا الأحد، في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، التي توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي.