موسيماني: هدفي التتويج مع الأهلي بلقب أفريقيا لـ 8 سنوات قادمة

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعلم جيدًا الإيجابيات والسلبيات بالفريق، مشددًا على أنه يقوم بالعمل عليها في الفترة المقبلة.

وكان موسيماني وجهازه المعاون قد وصلوا إلى القاهرة صباح أمس الجمعة؛ لتولي قيادة الأهلي، حيث بدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.‏

وأضاف موسيماني خلال لقاءه عبر قناة الأهلي: "أعلم الايجابيات والسلبيات للنادي الأهلي وشاهدتها واعمل عليها، ولكن الأهم بالنسبة ليٌ الآن هي بطولة دوري أبطال إفريقيا".

تابع: "أعلم الفريق جيدًا ولكن معرفتي به عن قرب شيء أخر، وبيبو اتاح ليٌ الفرصة أن أكون هنا، ولا أحد يستطيع أن يقول لا لنادي القرن ، أنا سعيد وسوف أجعل الشياطين الحمر ايضًا سعداء، أعلم أنهم يقدرون كرة القدم والفوز ولكن الأهم أن نلعب جيدًا".

استكمل: "أود أن اقول لجمهور الأهلي أن الفوز وحده لا يكفي ولكن الأداء المذهل مهم ايضًا ، الأهلي فريق قوي ولكن الأهم في الفترة الحالية هو الفوز ببطولة إفريقيا، ليس فقط هذا العام ولكن لـ 7 أو 8 أعوام قادمة".

يذكر، أن الأهلي مقبل على مباراة هامة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تُقام مباراة العودة في مصر يوم 23 من الشهر نفسه.