نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي اليوم، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
تحدث الثنائي موسى ماتلابا وكابيلو رانجوجا عضو الجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني في الأهلي عن المهمة مع الفريق وأهدافهم خلال الفترة المقبلة.
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعلم جيدًا الإيجابيات والسلبيات بالفريق، مشددًا على أنه يقوم بالعمل عليها في الفترة المقبلة.
تحدثت مويرا موسيماني وكيلة أعمال بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، عن أهداف المدرب مع الفريق فى الفترة المقبلة.
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن توليه مسئولية قيادة القلعة الحمراء، تُعد فرصة كبيرة له ولبلاده.
وجه هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، هجومًا لاذعًا ضد رمضان صبحي بعد رحيله إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.
علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على تشخيصه بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. كواليس اللقاء الأول لموسيماني مع قناة الأهلي.. وتعليق مانى على إصابته بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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