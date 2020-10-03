ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

أعرب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تأييده للتصريحات التي أدلى بها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الحالي، بشأن اللاعب مصطفى محمد مهاجم الأبيض.

وكان البدري قد أكد في تصريحات خلال الأيام السابقة، أن مصطفى محمد، يحتاج الكثير من العمل، حتى يصبح مهاجم منتخب مصر الأول.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر، ولكن طبيعي إن مدرب المنتخب يطلع يقول انه محتاج يشتغل على نفسه كتير علشان يكون المهاجم الأساسي للمنتخب.. المدرب من حقه انه يستخدم الاعلام في بعض الاوقات لاخراج افضل ما عند لاعبيه خاصة لو كان لاعيب صغير في السن".

وأضاف: "لازم كلنا نستنى قرارات حسام البدري الفعليه وليس تصريحاته..ممكن يكون حسام البدري بيستفز مصطفى علشان يموت نفسه علشان يكون المهاجم الاساسي للمنتخب.. لو حسام البدري صرح دلوقتي ان مصطفى احسن مهاجم في مصر تبقى دي بداية النهاية بالنسبه لمصطفى!! انا مع تصريحات حسام البدري!!".

وتابع: "مصطفى من نوعية اللاعيبه اللي لازم يتحط تحت ضغط على طول علشان يديك احسن حاجه عنده..ماعنديش اي شك ان مصطفى هيكون مهاجم المنتخب الاساسي مع حسام البدري".

وقال: "مش فاهم في ناس عايزه مدرب المنتخب يقول للاعيبه الصغيره اهلا بيكم مكانكوا محجوز في المنتخب.. اعملوا اللي انتوا عايزينه الفتره اللي جايه وانا في ظهركوا..مفيش اي مدرب كبير بيعمل كده ابدا!!".

وأضاف: "اخيرا لو لم يشرك البدري مصطفى محمد اساسيا مع المنتخب واعطاه الوقت الكافي في المباريات القادمه لان يثبت للجميع انه يستطيع ان يكون المهاجم الاساسي سأكون اول المنتقدين له ولكن حتى الان انا مع تصريحاته فيجب ان يعلم مصطفى بان مازال امامه الكثير من العمل ليكون مهاجم مصر الاول".