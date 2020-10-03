الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام فياريال

كانت رابطة الدوري الإسباني أجلت أول 3 مباريات لـ أتلتيكو مدريد في المسابقة، بسبب مشاركة الروخي بلانكوس مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة مهاجمه الجديد لويس سواريز لاستعادة نغمة الفوز أمام فياريال في لقاء اليوم، بعد التعادل أمام ويسكا سلبيا في الجولة الماضية، للدخول في المنافسة على لقب الدوري الإسباني مبكرا.
وانضم لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من برشلونة، مقابل 6 ملايين يورو، لمدة موسمين.
في المقابل يطمح فياريال في انتزاع الثلاث نقاط من الأتليتي لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتا.
ويحتل فياريال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط "خاض 4 مباريات"، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة "لعب مباراتين فقط".
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، بلد الوليد مع إيبار، ريال سوسيداد مع خيتافي، إلتشي هويسكا، وفالنسيا مع ريال بيتيس.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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