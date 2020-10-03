برشلونة يتعاقد مع الأمريكي سيرجينيو دست

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع الأمريكي سيرجينو دست الظهير الأيمن لأياكس أمستردام الهولندي.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: ”يعلن نادي برشلونة تعاقده مع الظهير الأمريكي سيرجينو دست لمدة 5 مواسم“.

وأضاف البيان: ”سيدافع اللاعب عن قميص البلوغرانا حتى موسم 2024-2025، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 21 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات إضافية“.



وأكد النادي الكتالوني في بيانه أن قيمة الشرط الجزائي التي تم وضعها في عقد اللاعب الأمريكي الشاب بلغت 400 مليون يورو.

ويأتي التعاقد مع دست من أجل تعويض رحيل الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو عن صفوف برشلونة متجهًا إلى وولفرهامبتون الإنكليزي.

وكالات