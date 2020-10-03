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لاعب النجم الساحلي كريم لعريبي ينضم رسميا الى نيم الفرنسي

الرياضة تبليغ
لاعب النجم الساحلي كريم لعريبي ينضم رسميا الى نيم الفرنسي
لاعب النجم الساحلي كريم لعريبي ينضم رسميا الى نيم الفرنسي

وقع اللاعب الجزائري للنجم الرياضي الساحلي ، كريم لعريبي رسميا على عقد انضمامه الى فريق نيم الفرنسي.

وسيمتد العقد الى موفى جوان 2023 ، وسيحمل اللاعب القميص رقم 13.

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