بيراميدز يسعى للحفاظ على حظوظه بالمركز الثاني أمام مصر المقاصة بالدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على منافسه مصر المقاصة، اليوم في تمام الساعة اثامنة مساء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدوري المصري.
ويسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى بعد الخسارة القاسية امام انبي الجولة الماضية ، وكان الفريق الفيومي حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 35 هدفا.
بينما يحاول فريق بيراميدز الحفاظ علي حظوظه للفوز بالمركز الثاني علي حساب الزمالك خصوصا ان الابيض سيتم خصم ثلاث نقاط منه بسبب انسحابه من المباراة امام الاهلي الدور الاول ، ولعب فريق بيراميدز 30 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وخسر 7 وتعادل 6 مباريات .
ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نفطة بينما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة .
ويلعب اليوم في الدورى المصري فريق اف سي مصر امام انبي في تمام الساعة الثالثة عصرا كما يلعب فريق وادي دجلة امام اسوان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .
وكان النادي الاهلي توج بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.
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