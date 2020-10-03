مواعيد مباريات اليوم السبت 3 -10- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، الموافق 3 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة النصر السعودي وبرسيبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 3 أكتوبر 2020، على النحو التالي..
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر × إنبي 03:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2.
وادي دجلة × أسوان 05:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
مصر المقاصة × بيراميدز - 08:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا
النصر السعودي × برسيبوليس الإيراني 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي × كريستال بالاس - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
ليدز يونايتد × مانشستر سيتي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد × فياريال - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا× ريال بيتيس - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
أدينيزي × روما - 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × فرايبورج - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.
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