موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة..
وتنطلق صافرة اللقاء بين تشيلسي وكريستال بالاس في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، وتُنقل المبارا عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق يوسف سيف.
وبدأ تشيلسي مشواره في البريميرليج بالفوز على برايتون 3-1، ثم خسر أمام ليفربول 2-0، قبل أن يتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 الجولة الماضية.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 4 نقاط، متفوقًا عل برايتون الذي يحتل المركز الـ 13 بنقطة واحدة.
وكان فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى،قد أكد صعوبة مواجهة كريستال بالاس، فى اللقاء الذى سيقام اليوم السبت في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج".
وقال لامبارد :"إنه لقاء مهم ولكنه بذات أهمية اللقاءات السابقة، برايتون كانوا خصم عنيد، ومن ثم تلقينا هزيمة أمام البطل وبعد ذلك أخطاء واضحة أمام وست بروميتش، سيتوجب علينا الدخول والهجوم بثقة عالية من أجل الفوز ككل لقاء".
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