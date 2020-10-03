موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره كريستال بالاس اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة..

وتنطلق صافرة اللقاء بين تشيلسي وكريستال بالاس في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، وتُنقل المبارا عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق يوسف سيف.

وبدأ تشيلسي مشواره في البريميرليج بالفوز على برايتون 3-1، ثم خسر أمام ليفربول 2-0، قبل أن يتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 4 نقاط، متفوقًا عل برايتون الذي يحتل المركز الـ 13 بنقطة واحدة.